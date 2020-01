Tchad : Ali Faudet, nouveau président de la fédération d'athlétisme

Le nouveau président de la Fédération tchadienne d'athlétisme est Ali Faudet. Il a été désigné samedi à N'Djamena, à l'issue du congrès électif de la Fédération.



Ali Faudet remplace le président sortant Maître Hissein Ngaro qui sera conseiller de la Fédération.



Les vices-présidents du bureau sont Al Anny Tourgoudi et Djimet Moundjo.



Le nouveau bureau a un mandat de quatre ans, pour la période 2020 à 2024. Il remplace le précédent bureau élu le 27 décembre 2015.



Le congrès a eu lieu en présence des représentants de 10 des 14 ligues provinciales d'athlétisme.



Qui est Ali Faudet ?



Ali Faudet est un athlète de sprint qui a représenté le Tchad aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul et aux Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone. À Séoul, il était l'un des six athlètes en compétition pour le Tchad. Il a participé au 400 mètres, réalisant un temps de 48,69 secondes.