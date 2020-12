Tchad : Alixe Ndolénodji Naimbaye défend le renouvellement du bureau exécutif de l'ARD

"Nous allons marquer à nouveau de notre empreinte indélébile l'échiquier politique du Tchad", a déclaré samedi Mme. Alixe Ndolénodji Naimbaye. Elle défend le renouvellement du bureau exécutif du parti Action pour la République, la démocratie et le développement (ARD) et affirme la légitimité de sa désignation en tant que présidente nationale, suite à une assemblée générale tenue le 30 octobre 2020 à Moundou. Selon elle, "une page a été définitivement tournée le 30 octobre à Moundou".



Abdoulaye Mbodou Mbami conteste



De son côté, Abdoulaye Mbodou Mbami ne l'entend pas de cette oreille. Le 12 octobre 2020, il a été reconduit à la tête du parti ARD à l'issue d'un congrès. Mais le 27 octobre 2020, le président de la Cour suprême a pris une ordonnance suspendant les effets des résolutions du congrès du 12 octobre.



Alixe Ndolénodji Naimbaye explique que le congrès du 12 octobre 2020 est un "simulacre". Elle ajoute qu'il s'est tenu "de la manière la plus illégale qu'il soit, ce qui eut pour effet de révolter certains militants et membres du Bureau".



Pour sa part, Abdoulaye Mbodou Mbami dit avoir pris acte de la décision de la Cour suprême mais assure qu'il est toujours à la tête du bureau exécutif en place. Il ajoute qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires, conformément à la décision de la Cour suprême, en vue de la réorganisation du 3ème Congrès "dès que possible".



Abdoulaye Mbodou Mbami reproche à Alixe Naimbaye d'avoir tenu une assemblée générale à Moundou au cours de laquelle elle a été désignée présidente. Il estime que c'est "un comportement contraire aux textes du parti et à la décision de la Cour suprême".



"Nous avons attendu ce jour où la détention du folio nous donne tout droit aux yeux du monde de diriger ce parti", souligne Alixe Ndolénodji Naimbaye. Selon elle, "depuis 2012, aucune assise statutaire n'a été tenue en vue de renouveler le bureau du parti. Ce qui implique que ce bureau fonctionnait depuis 2016 dans la plus parfaite illégalité et pouvait donc être considéré comme inexistant".



Le camp de Alixe Ndolénodji Naimbaye menace de poursuites



Alixe Ndolénodji Naimbaye se dit "amusée par les propos des détracteurs". Elle rappelle qu'elle a "milité et s'est investie dans la campagne de Abdoulaye Mbodou Mbami à N'Djamena en 2016 et l'a représenté à des meetings et débats médiatiques".



Le camp de Alixe Ndolénodji Naimbaye "met en garde les résistants du bureau sortant de tenter à nouveau de remettre en cause cette légitimité indiscutable que nous, nouveau bureau, avons acquise par voie légale". Et d'ajouter qu'il "n'hésitera pas à poursuivre devant les juridictions compétentes s'ils s'hasardent à poser des actes ou s'exprimer au nom de l'ARD".