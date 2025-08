Tchad-Allemagne : fin de mission de l’ambassadeur allemand

Arrivé en fin de mission, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad, Dr Gregor Schotten, a été reçu par le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Cette rencontre lui a permis de réaffirmer pour la dernière fois l’engagement de son pays à poursuivre avec le Tchad, une coopération saine et mutuellement bénéfique. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad, Dr Gregor Schotten est venu au Palais Toumaï, ce mardi 05 août, pour faire comme l’exigent les usages diplomatiques ses adieux au chef de l’Etat.



Il a profité de l’occasion pour saluer l’excellence des relations entre les deux pays et la collaboration dont il a bénéficié durant son séjour. Le diplomate a réitéré aussi l’engagement de son pays à poursuivre et à renforcer sa coopération avec le Tchad, notamment dans le cadre de la gestion de la crise des réfugiés dans l’Est du pays. Un vœu partagé par le président de la République qui a réaffirmé sa ferme volonté à maintenir au summum la coopération tchado-allemande.



Très satisfait de son séjour au Tchad et surtout animé du sentiment du devoir accompli, le diplomate allemand, Dr Gregor Schotten dit quitter le pays en restant un fervent ami du Tchad.