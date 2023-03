Tchad : « Almé abré », la boisson tchadienne prisée pour son goût

Dans le cadre des préparatifs du Ramadan au Tchad, la rédaction d'Alwihda Info a rendu visite à Mme Achta Ahmat Aïch, pour parler de la boisson de « Almé abré ».



À moins de 15 jours du début du jeûne, la native d'Abéché, une femme battante, prépare le « Almé abré », un produit à base de mil penicillaire, de sorgho rouge, ainsi que d'oseille, de gingembre, de guirfa, de zeindjébire, d'hilbé, de datte, de kouss-barra, de chammar et de kam-moune azrak. C’est une boisson très appréciée pendant le Ramadan.



« Pendant le mois du Ramadan, il suffit simplement de mélanger une petite quantité avec de l'eau, de la glace et du sucre, et la personne peut déguster la boisson tout naturellement », déclare la native d'Abéché.



Achta Ahmat Aïch explique qu'elle prépare cette boisson depuis plus de 30 ans et la vend sur les marchés nationaux, mais une partie est exportée dans plusieurs autres pays d'Afrique et d'ailleurs, tels que le Gabon, le Nigeria, le Cameroun, l'Arabie Saoudite et la Libye.



Elle ajoute qu'elle travaille avec ses filles, certaines de ses sœurs, ses belles-sœurs et d'autres membres de sa grande famille. La grande partie de son activité se passe entre les mois de Rejab et Chaabane, les deux mois qui précèdent le mois du Ramadan.



« Le abré me génère beaucoup de bénéfices. Grâce à ces bénéfices, j'ai pu prendre en charge l'éducation de mes 5 enfants. Et Dieu merci, ils ont tous atteint le niveau supérieur », se réjouit Achta Ahmat Aïch.



Des femmes battantes et créatrices d'emplois comme Achta Ahmat Aïch ne manquent pas au Tchad. Il suffit que les politiques investissent pour les soutenir afin de mieux mettre en valeur l’« Almé abré » tchadien.