Tchad : Almoussa'ada fête ses trois ans et annonce de grandes ambitions

L'association humanitaire Almoussa'ada s'apprête à célébrer son troisième anniversaire le 22 décembre prochain. Pour marquer cet événement, l'association a concocté un programme riche en événements, alliant festivités et réflexion sur ses actions passées et futures.







Au cours d'une conférence de presse, Moussa Abdoulaye Youssouf, coordonnateur de l'association, a dévoilé les grandes lignes de cet anniversaire. Au programme, une table ronde qui réunira des experts et des acteurs de la société civile pour discuter de thématiques essentielles telles que l'éducation, l'autonomisation de la femme et le rôle de la jeunesse dans le développement durable.





Par ailleurs, une soirée de gala sera organisée dans le but de récolter des fonds pour permettre à l'association d'élargir ses activités en 2025. Cette soirée sera l'occasion de mettre en lumière les réalisations d'Almoussa'ada et de mobiliser de nouveaux partenaires.







Depuis sa création, Almoussa'ada n'a cessé de multiplier les initiatives en faveur des populations les plus vulnérables. Moussa Abdoulaye Youssouf a rappelé quelques-unes des actions phares de l'association, telles que l'assistance aux victimes d'inondations, l'octroi de bourses scolaires à des centaines d'orphelins et la formation à l'entrepreneuriat de jeunes et de veuves.







Pour marquer son anniversaire, Almoussa'ada lancera également une campagne de sensibilisation sur la solidarité nationale. Des expositions photos retraceront les principales réalisations de l'association et des témoignages de bénéficiaires permettront de mettre en lumière l'impact des actions menées sur le terrain.







En célébrant ses trois ans, Almoussa'ada affirme sa volonté de poursuivre son engagement en faveur des plus démunis. Grâce à la générosité de ses donateurs et au dévouement de ses bénévoles, l'association compte multiplier ses actions et renforcer son impact sur la société tchadienne.