Tchad : Alnadjma apporte la joie aux enfants à l'approche de la fête du Ramadan

En organisant une cérémonie de distribution de vêtements, livres Saint et matériels, l'association Alnadjma apporte de la joie aux enfants à l'approche de la fête du Ramadan au Tchad



Cette cérémonie a eu lieu ce 14 avril 2023, à l'école coranique Halima Alsadia, située dans le quartier de Dinguessou. L'objectif de cette initiative était de permettre aux enfants qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants, de célébrer la fête du Ramadan dans la joie, comme tous les autres enfants.



La directrice de l'école, Housna Ramadan, a exprimé sa gratitude envers l'association Alnadjma pour cette belle initiative et a souligné que « faire participer les enfants qui n'ont pas les moyens de fêter avec les autres est une bénédiction en ce mois saint de Ramadan ».



Pour sa part, Batoul Mahamat Hassan, président de l'association Alnadjma pour le bien-être social, s'est dit « très heureux de venir en aide à nos enfants qui fréquentent l'école coranique et qui ne peuvent pas acheter leurs vêtements de fête. Nous avons apporté ce que nous pouvions, mais nous ne manquerons pas de continuer à aider davantage de personnes si nous trouvons du soutien. J'en appelle à toutes les associations, ONG et personnes de bonne volonté, pour se joindre à nous et aider ceux qui sont dans le besoin ».



Cette belle initiative de l'association Alnadjma a été très appréciée par les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude envers l'association pour leur avoir permis de célébrer la fête du Ramadan avec dignité et joie.