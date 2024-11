Tchad : Alogué célèbre le Mawlid dans un climat de ferveur religieuse

Le village d'Alogué, sous-préfecture de Nirgui, a vibré aux rythmes de la célébration du Mawlid, la naissance du Prophète Mohamed (PSL). Cette journée dédiée à la commémoration de cet événement religieux majeur a rassemblé, le 21 novembre, une foule de fidèles venus de tous les horizons.







Sous la présidence du sous-préfet Ali Tidjani Kosso, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de fraternité. Les discours des différents orateurs, notamment ceux du Cheikh Zakaria Choueb du Haut Conseil Islamique du Guéra et du Cheikh Oumar Fadil de Nirgui, ont rappelé l'importance de suivre les enseignements du Prophète et de renforcer les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité.







La présence de nombreuses personnalités religieuses, coutumières et administratives témoigne de l'importance accordée à cette célébration. Les échanges fraternels et les prières collectives ont contribué à renforcer les liens entre les membres de la communauté musulmane d'Alogué et des environs.







L'annonce de la prochaine édition du Mawlid à Djari est une excellente nouvelle qui témoigne de la volonté de pérenniser cette tradition ancestrale. Cette rotation de l'organisation de l'événement contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté et à promouvoir le vivre-ensemble.







Au-delà de son aspect spirituel, la célébration du Mawlid revêt également une dimension sociale. Elle est l'occasion de renforcer les liens familiaux et de consolider le tissu social. De plus, elle contribue à promouvoir l'image de la région et à attirer les visiteurs.