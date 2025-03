Tchad : Altération de la qualité de l'eau au Sud-Kanem, les autorités réagissent rapidement

Depuis plusieurs semaines, les habitants du département du Sud-Kanem, au Tchad, sont confrontés à une altération soudaine de la qualité de l'eau. L'eau des forages, autrefois claire et potable, a pris une teinte rougeâtre et un goût salé, suscitant l'inquiétude de la population locale.





Face à cette situation préoccupante, les autorités tchadiennes ont réagi rapidement. Le délégué provincial de l'Eau du Kanem, Alifa Ali Mallah, accompagné du responsable du laboratoire d'analyse de la province, s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur du problème et identifier ses causes.





Une mission d'experts sur le terrain





La mission a permis aux experts de constater de visu la dégradation de l'eau dans la localité de Mondo. Des prélèvements ont été effectués pour analyser la nature de la pollution et déterminer ses origines. Les résultats des analyses permettront d'identifier les causes exactes de la contamination et de proposer des solutions adaptées.





L'attente de solutions durables





En attendant les résultats des analyses, la population espère des mesures immédiates pour sécuriser son approvisionnement en eau potable. L'altération de la qualité de l'eau a des conséquences directes sur la santé des habitants et sur les activités agricoles et d'élevage.