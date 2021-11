Tchad : Alternance 21 dénonce un "échec" et une "dérive" des acteurs de transition

Baba Ahmat Baba, porte-parole de la Coalition, a dénoncé une dérive des acteurs de la pré-transition "qui ne sont préoccupés que par leurs intérêts financiers et politiciens au détriment de la réussite de la transition et du dialogue Inclusif et souverain tant attendus par le peuple".



"Les décrets et arrêtés des nominations claniques et clientélistes l'attestent", affirme baba Ahmat Baba. Il dénonce un échec des organes de la transition, du premier ministre de transition et du Comité d'organisation du dialogue inclusif (CODNI) à travers l'organisation des pré-dialogues dans les 23 provinces et à l'étranger.



Pour Alternance 21, les pré-dialogues ont pour la plupart été non inclusifs d'une part ; tandis que les synthèses des recommandations notamment celles sur la forme de l'État ont été modifiées par leurs délégués.



Alternance 21 exige la démission du premier ministre de transition pour l'échec des pré-dialogues et la mauvaise gestion de la pré-transition, la nomination d'un nouveau premier ministre de transition technocrate et apolitique, et le réajustement de la composition du CODNI en privilégiant la société civile et les experts dans les différents domaines.



La Coalition condamne énergiquement la répression disproportionnée avec des balles réelles contre des manifestants ayant causé mort d'homme à Faya Largeau. Elle demande l'arrêt immédiat de cette répression, le remplacement du gouverneur et l'ouverture d'une enquête pour poursuivre les auteurs.