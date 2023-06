Tchad : Alwassil Humanitaire mobilise les OSC pour la promotion de l'action humanitaire

Plus de 300 associations et organisations de la société civile ont répondu présentes à cet appel. Alwassil Humanitaire a pour objectif de soutenir les ONG et les associations locales afin de venir en aide aux populations vulnérables et de soutenir les initiatives humanitaires du gouvernement.



Lors de la conférence, Dr Hassan Atteib Atidjani a souligné que l'action humanitaire ne connaît pas de limites. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'être fortuné pour apporter une contribution citoyenne ou humanitaire. Chacun peut aider les plus vulnérables en offrant ce qu'il peut, que ce soit un abri, un verre de lait, etc.



Cependant, en cas de situation de détresse, les associations et les ONG doivent attirer l'attention de l'État et de la communauté internationale sur la réalité de la situation afin que des mesures puissent être prises rapidement en faveur des personnes en détresse, a souligné Dr Hassan.



Le conférencier a également indiqué que les associations et les organisations de la société civile doivent contribuer au bien-être des populations vulnérables tout en respectant leur dignité.