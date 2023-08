Tchad : Alwihda Info exprime son indignation suite à sa suspension par la HAMA

Ce 25 août 2023, la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) a rendu une décision de suspension du journal en ligne « Alwihda Info » pour une période de huit jours francs à compter du 26 août 2023.



Face à cette mesure, Alwihda exprime son profond mécontentement envers une décision impopulaire qui ne présente aucun fondement juridique solide. Cette suspension constitue une atteinte inacceptable à la liberté de la presse au Tchad, s'inscrivant dans une série de harcèlements et de pressions continus depuis l’arrivée de Mahamat Idriss Déby au pouvoir.



Les arguments relevés par la HAMA dans sa décision ne peuvent en aucun cas justifier une telle suspension. Alwihda attire l'attention du public sur le danger d'établir un précédent jurisprudentiel préjudiciable à l'épanouissement du journalisme et estime que cette décision a été influencée par des pressions venant de la Présidence. Cette décision fragilise davantage la liberté de la presse. Les libertés d’expression et d’opinion des journalistes doivent demeurer inviolables et souveraines. Il appartient ainsi à l’action publique d’œuvrer en ce sens.



Par ailleurs, nous estimons et sommes convaincus que les articles juridiques de la Loi 31, cités dans la décision de la HAMA et ayant servi de base juridique permettant de justifier ladite sanction à notre égard se trouvent être inapplicables en l’espèce et ont fait l’objet d’une interprétation dangereuse des textes.



Nous informons nos lecteurs que l’édition papier du journal Alwihda Actualités continuera de paraître et n’est aucunement affectée par la mesure de suspension.



Nous tenons à assurer le public et nos lecteurs que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour préserver la souveraineté d'Alwihda.



Directeur général de Alwihda

Djamil Ahmat Mahamat Yacoub