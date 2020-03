Tchad : Am Djarass célèbre la Journée internationale de la femme

La ville d’Am Djarass, chef-lieu de la province de l’Ennedi Est, a célébré dimanche la Journée internationale des droits de la femme.



La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la province de l’Ennedi Est, Ahmat Kardayo Hissein, des autorités locales et la population.



Dans son discours, le gouverneur Ahmat Kardayo Hissein a rappelé l'importance de cet évènement qui, au delà des festivités, amène à réfléchir sur les droits de la femme dont le rôle est essentiel pour le développement du Tchad. Il s'est également félicité de la mobilisation et a adressé ses remerciements aux autorités pour leur engagement et les efforts visant à améliorer la condition féminine.



Cette année, des tracteurs ont été offerts par le chef de l'Etat dans l'ensemble des provinces du Tchad, afin de soutenir les groupements féminins et renforcer l'autonomisation.



De nombreuses recommandations à l'endroit du Gouvernement ont été formulées par les groupements féminins dans l'ensemble des provinces du pays.