Tchad - Am-Timan : Un nouveau souffle pour la sécurité civile grâce à un véhicule de sapeurs-pompiers

Un événement marquant s’est déroulé à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat. La ville s’est dotée d’un nouveau véhicule de sapeurs-pompiers, un don du gouvernement tchadien. Cet équipement, remis officiellement par le Gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, vient renforcer les capacités de la commune à faire face aux incendies, notamment ceux qui ravagent fréquemment les marchés.







Les incendies répétés, comme celui qui a ravagé le marché d'Am-Timan en avril 2022, ont causé d'importantes pertes matérielles et économiques. La dotation de ce nouveau véhicule répond ainsi à un besoin criant de la population. Ahmat Abderahim, 1er adjoint au Maire, s’est réjoui de cet acquis, soulignant que ce nouvel outil permettra à la mairie d’intervenir rapidement et efficacement en cas d’incendie.







Le Gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a rappelé le coût important de cet investissement pour l’État tchadien. Il a exhorté les autorités locales à utiliser ce véhicule de manière rationnelle et à en assurer l’entretien régulier. « Ce véhicule doit être utilisé dans l’intérêt exclusif de la population », a-t-il insisté, rappelant les risques d’incendie auxquels la province du Salamat est exposée.







Si la population d’Am-Timan se réjouit de cette nouvelle acquisition, des interrogations subsistent quant à la capacité des autorités locales à assurer la pérennité de cet équipement. En effet, certains habitants craignent que ce véhicule ne subisse le même sort que les deux bennes communales, actuellement hors d’usage.







La dotation de ce véhicule de sapeurs-pompiers est une étape importante dans l’amélioration de la sécurité civile à Am-Timan. Cependant, d’autres défis restent à relever pour garantir une protection efficace de la population et des biens. Il est essentiel de former les sapeurs-pompiers, d’assurer un approvisionnement régulier en carburant et en matériel, et de mettre en place un système de maintenance préventive.







La remise de ce véhicule de sapeurs-pompiers est une excellente nouvelle pour la ville d’Am-Timan. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer les capacités des collectivités locales en matière de sécurité civile. Il appartient désormais aux autorités locales et à la population de faire bon usage de cet outil précieux.