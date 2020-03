Tchad : Am-Timan célèbre la Journée internationale de la femme

La province du Salamat a célébré ce dimanche 8 mars, la Journée Internationale de la Femme par une grande mobilisation organisée à la place de l'indépendance, sous la présidence du secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA, représentant le gouverneur.



Les femmes de la province du Salamat comme leurs sœurs du monde, ont célébré cette journée commémorative par une sortie massive des organisations féminines venues de la ville d'Am-Timan et ses environs.



La présidente du comité d'organisation, Amné Mahamat Ramadane, a dans sa déclaration, remercié toutes et tous ceux qui ont consacré leur temps pour la SENAFET (Semaine Nationale de la Femme Tchadienne) et la JIF (Journée Internationale des droits de la Femme), édition 2020.



Selon la déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Fatma Ali Ousmane : « le gouvernement fait des efforts inlassables pour l'intégration de la femme tchadienne dans le concert des nations. »



Elle ajoute que : « tous ces efforts montrent la volonté politique et manifeste du chef de l'État, Idriss Deby Itno, de promouvoir la question du genre, maintenir la paix et s'assurer de l'autonomisation des femmes. »



Lors de son discours prononcé en cette journée, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA rend hommage au chef de l'État pour les réalisations en faveur du bien-être de la femme.



En terminant ses propos, il a adressé ses félicitations au comité d'organisation et à la délégation provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, pour avoir encadré et orienté efficacement toutes les activités prévues conformément au programme établi.



En cette circonstance, le ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles a offert un tracteur au groupement féminin “ATAWIN” du village Koubo Amnimir situé à 12 kilomètres au nord d'Am-Timan.



Un grand défilé où ont pris part les multiples établissements scolaires et les organisations féminines venues de la ville d'Am-Timan et ses environs, a mis terme aux festivités marquant cette journée.