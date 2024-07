Tchad - Am Timan sous les eaux : Inondations historiques paralysent la ville

Une forte averse s'est abattue sur la ville à partir de 5 heures du matin ce 28 juillet 2024, dépassant en intensité toutes les précédentes pluies de la saison. Tous les quartiers de la ville ont été touchés par les inondations. De nombreuses concessions et maisons ont été envahies par les eaux.



Les familles ont dû trouver refuge chez des voisins ou dans des abris de fortune pour faire face à la situation. Au quartier Ridina, plusieurs appartements se sont effondrés suite à l'inondation, mais aucune victime n'a encore été signalée.



Cette crue subite a surpris les habitants encore couchés, démontrant l'intensité exceptionnelle de cette averse.



Il s'agit donc d'une situation d'urgence locale, avec de nombreuses habitations inondées et des familles déplacées à la recherche d'un abri. Les autorités locales devront certainement organiser une réponse rapide pour venir en aide aux sinistrés et évaluer les dommages causés par ces fortes pluies.