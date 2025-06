Tchad : Amdjoudoul – Les ministres de la Défense et de la Sécurité alertent contre la prolifération des armes

L'objectif principal de cette mission était de sensibiliser et mobiliser les autorités locales autour de l'impératif sécuritaire majeur qu'est le désarmement.





Sur place, les deux ministres ont rencontré les forces de sécurité et les responsables administratifs pour évaluer les enjeux liés à la circulation illicite des armes. Cette situation est jugée préoccupante, étant un facteur d'insécurité chronique dans cette zone enclavée.





« Pourquoi ces armes circulent-elles encore entre des mains non autorisées ? », a interrogé le ministre de la Défense. Son homologue de la Sécurité publique a appelé à une vigilance accrue, à la coopération des chefs de canton et à l'intensification des opérations de renseignement.





Les autorités locales ont salué cette visite, tout en soulignant les défis rencontrés : effectifs réduits, manque de moyens logistiques et difficultés d'accès à certaines zones. Les ministres ont pris acte de ces doléances et ont promis des réponses rapides et concrètes.





Dans un second temps, les échanges avec les chefs traditionnels ont permis de renforcer le dialogue communautaire. Ces leaders ont été exhortés à jouer un rôle actif dans la remontée d'informations et la prévention des conflits.





Le message délivré est clair : la sécurité est l'affaire de tous. La lutte contre les armes légères et de petit calibre passe par une synergie totale entre les populations, les autorités administratives et les forces de défense. L'objectif est d'œuvrer ensemble pour une paix durable dans le Salamat.