Tchad : American Happiness Academy offre 400 bourses gratuites à la fédération des étudiants du privé

Cette annonce intervient en prélude au forum "Take the Lead", au cours duquel Abakar Bichara a réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité des chances. « L'anglais est aujourd'hui la clé de nombreuses opportunités, qu'elles soient professionnelles ou académiques. Il est impératif que les filles et les femmes aient accès à des formations de qualité pour se préparer à un avenir meilleur », a-t-il déclaré.



Selon le PCA de l'American Happiness Academy, la maîtrise de l'anglais constitue un levier essentiel pour accéder à des secteurs variés tels que l'économie, la diplomatie, la technologie et l'entrepreneuriat. Il a également souligné que ce partenariat avec la Fédération des étudiants du privé permettra de toucher un public spécifique, notamment des personnes qui n'ont pas toujours les moyens financiers d'accéder à des formations linguistiques de qualité.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche inclusive visant à réduire les inégalités et à offrir des outils concrets pour l'autonomisation des filles et des femmes. Grâce à ces bourses, l'American Happiness Academy espère contribuer à l'émergence d'une génération de femmes qualifiées, confiantes et prêtes à relever les défis du monde moderne.