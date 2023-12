Tchad : Amina Priscille Longoh encourage le retrait des cartes d'électeurs à N'Djamena

La déléguée générale de la ville de N'Djamena, Amina Kojiana, a encouragé la population à continuer de retirer leurs cartes d'électeurs. Dans les 10 communes de la ville, les cartes ont été reçues et remises aux 114 délégués de quartier qui, avec les chefs de carré, procèdent à la distribution.



Plus de 70% des cartes ont déjà été retirées, selon un constat fait lors des visites de suivi et d'évaluation. La CONOREC a émis de nouvelles cartes pour le prochain processus électoral, et Amina Priscille Longoh exhorte les habitants de N'Djamena à se rendre chez leur délégué de quartier ou chef de carré pour les retirer.



Amina Priscille Longoh a également encouragé les chefs de carré et les délégués de quartier à persévérer malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, les invitant à poursuivre la distribution des cartes et à les remettre de maison en maison, en vue du référendum constitutionnel. Elle souligne l'obligation des organisateurs du référendum de créer un climat de travail et de vote favorable pour les citoyens.