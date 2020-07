Tchad : Amine Abba Sidick est le nouveau chef de la diplomatie

L'actuel ambassadeur du Tchad en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce et au Saint-Siège du Vatican, Amine Abba Sidick, a été nommé mardi en tant que ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, dans le nouveau Gouvernement du Maréchal Idriss Déby.



Il remplace Mahamat Zene Chérif qui est nommé ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement (en remplacement de Oumar Yaya Hissein).



Le 24 mars 2017, Amine Abba Sidick avait été nommé par décret au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en France, en remplacement de Hissein Brahim Taha, l'actuel ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République.



Quelques heures après le remaniement, le ministre sortant Mahamat Zene Chérif a exprimé ses souhaits de succès à son successeur, dans un message posté sur le réseau social Twitter.



Haut fonctionnaire, Amine Abba Sidick a occupé plusieurs fonctions dans l'administration. Il a été notamment secrétaire général du Parlement communautaire de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), directeur de cabinet du chef de l'État, conseiller chargé de mission à la présidence de la République, ainsi qu'ambassadeur en Syrie, en Égypte ou encore au Liban.