Tchad - Amine Hiver quitte Aigle Royal de la Menoua pour ZESCO United en Zambie : Un nouveau challenge et une manne financière pour son club formateur

Amine Hiver, surnommé "attaquant de race", s'est imposé comme un élément clé d'Aigle Royal de la Menoua ces dernières saisons. Ses qualités techniques appréciables, sa vitesse fulgurante et son sens du but aiguisé ont fait de lui un titulaire indiscutable au sein de l'équipe. Il a également eu l'honneur de porter le maillot de l'équipe nationale tchadienne, confirmant son talent au plus haut niveau.



Ce transfert vers ZESCO United représente une belle opportunité pour Amine Hiver de découvrir un nouveau championnat relevé et de se confronter à une concurrence plus rude. ZESCO United, club ambitieux régulièrement qualifié pour les compétitions africaines, lui offre un cadre idéal pour s'épanouir et franchir un nouveau palier dans sa progression.



Le transfert d'Amine Hiver génère également une manne financière importante pour Aigle Royal de la Menoua. Le club empoche la coquette somme de 50 millions de francs CFA, une manne conséquente qui permettra de renforcer l'équipe et de poursuivre ses ambitions. Cette vente s'inscrit également dans la stratégie du club de former et de valoriser de jeunes talents pour ensuite les céder à des clubs étrangers, générant ainsi des revenus précieux pour son développement.



Le transfert d'Amine Hiver s'est déroulé sans heurt majeur, avec la bénédiction de toutes les parties prenantes. Le joueur a été accompagné dans cette nouvelle aventure par son agent de joueurs FIFA, Roland EkoKobe, bien connu sur le plan local et basé aux États-Unis. L'expertise et le professionnalisme de Roland EkoKobe ont contribué à faire de ce transfert une réussite pour toutes les parties concernées.



Ce nouveau défi en Zambie marque une étape importante dans la carrière d'Amine Hiver. Doté d'un talent indéniable et d'une détermination sans faille, il a toutes les qualités pour réussir dans son nouveau club et devenir un pilier de l'équipe zambienne. Les supporters de ZESCO United peuvent d'ores et déjà s'attendre à voir un joueur talentueux et combatif porter les couleurs de leur club.