Tchad : Annonce de la 6e Édition du Festival Dary

Le Festival Dary, qui se tient chaque année depuis six ans, est bien plus qu'un simple événement culturel. Il représente un reflet de l'identité nationale du Tchad, un espace de rencontre et d'expression des diverses cultures du pays. Depuis sa création, il a su se positionner comme un vecteur de cohésion sociale et de vivre-ensemble, réunissant les différentes communautés tchadiennes.



La 6e édition sera placée sous le Haut Patronage de Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République. Le festival proposera une variété d'activités.



Ces activités visent à renforcer les liens entre les populations de toutes origines, régions et générations du Tchad, tout en célébrant les différences et en contribuant à l'instauration d'une paix durable.



Le Ministre Abakar Rozzi Teguil a également lancé un appel au public tchadien : « Venez découvrir les richesses culturelles et artisanales qui font la beauté de notre nation. » Il invite tous les citoyens à participer en grand nombre à cet événement incontournable.



La 6e édition du Festival Dary promet d'être une célébration riche en culture et en diversité, renforçant ainsi le tissu social du Tchad et favorisant un esprit de solidarité entre ses peuples.