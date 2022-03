Tchad : Antoine Bangui annule sa participation au pré-dialogue de Doha

L’ancien chef de la diplomatie tchadienne Antoine Bangui renonce à prendre part au pré-dialogue de Doha avec les politico-militaires. Il y avait été invité en tant que personne ressource par le précédent comité dirigé par Goukouni Weddeye.



Antoine Bangui regrette la démission de Goukouni Weddeye qui a déployé des efforts pour désamorcer le climat de tension général qui règne actuellement dans la société tchadienne.



“J’ai estimé que ma présence et ma contribution à cette rencontre ne me paraissent plus opportunes”, affirme Antoine Bangui dans une déclaration parvenue à Alwihda Info.