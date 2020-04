Tchad : Apple lance sa plateforme de musique en streaming

Apple® a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, encore plus de clients dans le monde pourraient profiter de la plupart des services Apple les plus populaires, selon un communiqué parvenu à Alwihda Info.



En plus du Tchad, Apple Music s'étend désormais aux pays d'Afrique suivants : Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda, Zambie, Algérie, Angola, Bénin, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie, ainsi qu'une vingtaine d'autres pays.



Selon l'entreprise, "Apple Music est l'expérience musicale la plus complète, désormais disponible dans 167 pays et régions et proposant plus de 60 millions de chansons. Avec des experts et des créateurs de musique de classe mondiale qui organisent des milliers de listes de lecture et de sélections quotidiennes, et la célèbre station de radio mondiale Beats 1, Apple Music est le meilleur service de musique pour iPhone, iPad, Apple Watch®, Apple TV, Mac, HomePod® et CarPlay ®, et est également disponible sur Android et sur d'autres appareils."



Un essai gratuit de six mois



Les nouveaux abonnés Apple Music dans les 52 pays supplémentaires peuvent profiter d'un essai gratuit de six mois du service, avec des listes de lecture organisées localement, notamment Africa Now, Afrobeats Hits, Ghana Bounce et plus encore. En outre, les utilisateurs ont accès à des experts de la musique de classe mondiale, à des créateurs de goûts et à des programmes dirigés par des artistes de créateurs mondialement célèbres, notamment Virgil Abloh, Billie Eilish, Elton John, Pharrell, etc.



En plus de l'Apple Music, la disponibilité des services Apple Media au Tchad comprend l'App Store (Apple Arcade), l'Apple TV app (Vidéos synchronisées uniquement), l'Apple Books (Livres du domaine public uniquement) et l'Apple Podcasts.