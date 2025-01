Tchad : Après la Bible en arabe, la paroisse de Mongo forme ses fidèles à la lecture et à la grammaire

Dirigée par Madame Charone et le Docteur Sakine Ramat, cette formation a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances en grammaire arabe et d'améliorer leur prononciation. Le programme s'est concentré sur les règles grammaticales fondamentales et l'articulation correcte de certains mots spécifiques, essentiels pour une lecture fluide et précise.



À l'issue de la formation, les participants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour cette opportunité d'apprentissage. Un concours a été organisé pour évaluer les compétences acquises, au cours duquel Mademoiselle Kaltouma s'est distinguée en remportant la première place. Dans un esprit d'encouragement, tous les participants au concours ont reçu des récompenses.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la compréthension et l'utilisation de l'arabe au sein de la communauté chrétienne locale, notamment après l'introduction de la Bible en arabe dans la région.