Tchad : Après le Baccalauréat, entre stress et espoir pour les jeunes

Hawa Izadine, bachelière de cette année, a affirmé : « Depuis ma classe de seconde, j'ai toujours rêvé d'être une grande historienne pour découvrir l'histoire de mon pays, de l'Afrique et du monde entier. »



Son collègue Mahamat Hassan Mahamat a souligné : "Avant de décrocher mon baccalauréat, j'étais indécis sur mon avenir professionnel ». Aujourd'hui, je me suis enfin décidé. Je veux devenir infirmier pour sauver les personnes malades. Pourtant, mon choix diffère de celui de mes parents. Actuellement, je suis confus.



Pour surmonter ces défis, il est important que les candidats soient bien entourés et soutenus par leurs proches (famille, amis, professeurs, etc.). Un accompagnement personnalisé peut les aider à traverser cette transition.



Les établissements d'enseignement supérieur proposent souvent des dispositifs d'accueil et d'orientation pour faciliter l'intégration des nouveaux étudiants.



Les jeunes diplômés peuvent aussi prendre des initiatives pour tisser de nouveaux liens, que ce soit dans leurs études ou dans leurs loisirs. Cela peut les aider à surmonter le sentiment de solitude.



La période post-baccalauréat est une phase clé de la vie des jeunes. Avec les bons outils et un bon accompagnement, ils peuvent traverser cette transition de manière sereine.