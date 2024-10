Tchad : Arassédé Delapaix remporte le concours de conception du logo de l’AILC

Le rapporteur du jury du concours de conception du logo de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC), Nguinambaye Ndoua Manassé, a animé un point de presse ce mercredi 16 octobre 2024, en présence de la présidente du jury, Me Nomaye Clarisse, pour annoncer le vainqueur de ce concours.



En effet, en vue de garantir la transparence et l'égalité des chances, le jury a attribué à chaque candidat un numéro individuel, et adopté une grille d’évaluation de 100 points, prenant en compte les aspects ci-après : créativité et originalité, pertinence par rapport à la mission de l'AILC, esthétique et attractivité, simplicité et mémorabilité, adaptabilité et polyvalence, respect des consignes, qualité technique, impact visuel et enfin description du projet.



Ainsi, au regard des notes obtenues par les différents candidats et après délibération, le jury a proclamé les résultats ci-après : Arassédé Delapaix est déclaré vainqueur du concours de conception du logo de l'AILC. L'Agence Mana Com et Madjitoloum Nemonguel Kevin arrivent respectivement en deuxième et troisième position.



Il faut rappeler que conformément au chronogramme arrêté par l'AILC, le dépôt des dossiers de candidature s'est effectué du 30 septembre au 03 octobre 2024. Le vendredi 04 octobre 2024, les membres du jury se sont retrouvés en séance plénière, sous la présidence de Me Nomaye Clarisse, présidente du jury, en présence de Me Tchenem Faustin, huissier-commissaire de justice, à l'effet de procéder à la présélection des candidats.



Après examen des dossiers, les membres du jury ont retenu 36 candidats qui ont été invités à passer retirer le cahier des charges du concours, et à déposer ou envoyer leurs propositions, dans la période allant du samedi 05 au 10 octobre 2024. Les 14 et 15 octobre 2024, les membres du jury se sont retrouvés une nouvelle fois en plénière pour apprécier toutes les propositions déposées par les candidats.



Au terme de la date butoir de dépôt des dossiers, le jury a constaté que seuls 28 candidats ont effectivement, soit déposé leur projet directement au siège de l'AILC, soit envoyé par adresse électronique.



Au cours de l'évaluation de chaque proposition, les membres du jury ont disqualifié dix candidats pour non-respect des dispositions du cahier des charges (proposition de deux, voire trois logos, absence de la version arabe sur le logo, absence de la note explicative devant accompagner la proposition de logo et non-identification totale d'un candidat).



Chaque candidat a été noté suivant les critères contenus dans le cahier des charges et la grille d’évaluation. Cependant, le jury invite le vainqueur du concours, ainsi que le deuxième et le troisième à se rapprocher du chef de service communication de l'AILC pour la suite du processus.



En outre, le jury tient à remercier et encourager tous les autres candidats ayant participé à ce concours national et qui n'ont pas démérité. Il les invite à s'armer de courage pour les autres compétitions à venir. Enfin, les membres du jury remercient le contrôleur général de l'AILC et tous ses collaborateurs, pour avoir placé leur confiance en eux, pour cette noble et exaltante mission.