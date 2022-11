Tchad : Arise et Lahame Tchad déploient une assistance aux sinistrés

La société Arise Tchad et Lahame Tchad ont fait un don aux sinistrés ce 18 novembre 2022, dans les locaux du ministère du Genre et de la Solidarité nationale.



C'est un don composé de moustiquaires, couvertures, bidons d'huile, sacs de sucre, nattes, cartons de savons et sacs de riz.



Le don a été réceptionné par le directeur général du ministère de la Solidarité nationale, Kaoude Israël.