Tchad : Arrivée du Premier Ministre Amb. Allah-Maye Halina à Malabo

À leur arrivée, ils ont été accueillis à l’aéroport international par Manuel Osa NSUE, son homologue équato-guinéen et Zakaria Fadoul Kitir, ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale.



Représentant le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, le Premier ministre a bénéficié d’un accueil chaleureux, rehaussé par la présence de la colonie tchadienne au pays de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.



Après les civilités d'usage, le cortège du Premier ministre s'est dirigé vers Sipopo pour l'inauguration d'un centre commercial. Lors de cet événement, le Premier ministre a souligné l'importance de ce centre. « Ce centre est un véritable outil de développement économique pour la Guinée équatoriale », a-t-il indiqué.



Cette visite marque une étape significative dans les relations entre le Tchad et la Guinée équatoriale, mettant en avant des initiatives de développement économique et la coopération entre les deux pays.