À sa descente de l'appareil, il a été reçu par M. Abdelkerim Seid Bauche, le Délégué Général du gouvernement auprès de la province. De nombreuses autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des cadres de la province, étaient présentes pour lui réserver un accueil digne de son rang.



Cette visite souligne l'importance du Premier ministre dans le développement et la gouvernance de la province, et elle marque également un moment clé avant l'inauguration du pont sur le fleuve Logone.