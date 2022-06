Tchad : As PSI s'incline face à Foullah Édifice sur le score de 1-0

Les joueurs de Foullah, après avoir pris de l'avance en marquant un but, ont su conserver leur score. Face à une équipe composée des jeunes joueurs, Foullah a misé sur l'expérience en appliquant le système défensif et un jeu de relance puisque leurs milieux de terrain ont une bonne maîtrise du ballon. Ils ont tenu sur le score de 1-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un match croisé entre les équipes qui représenteront la ligue provinciale de N'djamena. L'ambiance de match entre ces deux formations prouvent que le public N'djamenois s'intéresse peu à peu au football local.



La présence d'anciens joueurs à l'exemple de Djigoloum Saie Ésaïe, ex-capitaine de As-coton Tchad de N'djamena et Abdoulaye, attaquant d'Elect Sport est un signe d'encouragement à ces jeunes joueurs.



Il faut toujours mouiller le maillot au terrain, lance Abdoulaye. Selon le calendrier du champion du Tchad, la rencontre de toutes les équipes qualifiées débutera au début du mois de juillet. Foullah, RFC, Elect Sport et As PSI représenteront la ligue provinciale de N'djamena. Que le meilleur gagne.