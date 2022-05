Tchad : As Santé championne de foot d'Abeché pour la 2e fois de son histoire

L'équipe As Santé remporte le championnat de football d'Abeché (1re division) après sa victoire 2-1 contre FC Aigle. Ce sacre des hommes d'Abdoulaye Kodé met fin à l'hégémonie de Renaissance Football Club (RFC) qui a longtemps dominé ses adversaires aux courses au titre.



Déception tout de même chez le public Abéchois qui a assisté à un non match chez les joueurs du FC Aigle qui semblaient ne pas vouloir jouer à fond pour battre As Santé. Une attitude qui est vivement dénoncée par les spectateurs. Ils accusent les deux équipes de s'être arrangées pour empêcher que Foyer des jeunes ne devienne champion.



Reste maintenant à savoir si la Ligue Provinciale de Football du Ouaddaï sanctionnera FC Aigle ou pas pour ce comportement anti-jeu. Félicitations tout de même à l'As Santé qui a globalement mérité ce titre du championnat de football édition 2022.