Tchad : Asma Gassim n'est plus présidente de l'association des Lamy-Forains et Ndjamenois

En date du 28 juin 2021, l'association a saisi le procureur de la République d'une plainte, à l'effet d'engager une poursuite judiciaire contre Mme Asma Gassim, pour usurpation de titre.



La justice, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, en date du 29 décembre 2021, a déclaré que Mme Asma Gassim, coupable des faits qui lui sont reprochés et la condamne à un an d'emprisonnement avec sursis.



« Nous invitons aussi l'opinion nationale et internationale, au vu des documents légaux qu'il y a, qu'une seule association des Lamy-Fortains et Ndjamenois, est représentée par un seul bureau exécutif, présidé par Banaye Hissein Moussa », a laissé entendre le président.