Tchad – Assemblée générale élective de la FTFA : Le directeur régional de la FIFA reçu à la Primature

Dans le cadre de ladite Assemblée Générale élective de la FTFA, qui marquera la fin du Comité de Normalisation, le Directeur régional de la FIFA, Gelson Fernandes, a exprimé un engagement profond envers le développement des Sports en général au Tchad, et particulièrement du football.



Gelson Fernandes reconnaît que le Tchad possède une jeunesse audacieuse et pleine de potentiel, méritant le soutien de la FIFA. Au cours de cette rencontre, la FIFA et son équipe se sont engagées à collaborer avec le Tchad pour favoriser l'épanouissement de la jeunesse tchadienne dans les compétitions, tout en contribuant à la construction d'infrastructures permettant le développement du sport.



Le Premier Ministre, Saleh Kebzabo, a plaidé en faveur d'une priorité accordée au Tchad par la FIFA. Le Chef du Gouvernement souhaite établir des bases solides pour le football tchadien.



Il convient de mentionner que cette audience s'est déroulée en présence de Patelet Geo, Ministre des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial, ainsi que de quelques membres du cabinet du Premier ministre.