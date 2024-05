Tchad : Atelier clé sur les perspectives des secteurs de l'Or, du Natron et du Pétrole au Tchad: Résumé

L'objectif principal de l'atelier était de présenter les résultats des études approfondies menées sur les secteurs de l'or, du natron et du pétrole, offrant un panorama complet de la situation actuelle, en identifiant les défis et les opportunités.

Les participants ont découvert les tendances actuelles et des analyses approfondies sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux de ces activités extractives.



Un dialogue constructif a été entamé entre les parties prenantes, permettant d'échanger des points de vue et de partager des réflexions sur les enjeux majeurs liés à ces secteurs.



L'importance d'une gestion durable et responsable des ressources naturelles a été soulignée, prenant en compte les préoccupations environnementales et sociales.



La nécessité d'une collaboration renforcée entre les différents acteurs pour maximiser les retombées positives de ces secteurs sur le développement économique et social du pays a été évoquée.



Des pistes de réflexion pour des actions concrètes visant à promouvoir une exploitation durable et responsable des ressources naturelles ont été dégagées.



L'atelier a été un succès, partageant des connaissances précieuses, suscitant un dialogue constructif et posant les jalons d'une collaboration fructueuse entre les parties prenantes pour un développement durable de ces secteurs stratégiques.



La mise en œuvre des recommandations issues de l'atelier sera essentielle pour assurer une exploitation durable et responsable des ressources naturelles au Tchad. Cela permettra de maximiser les retombées positives de ces secteurs sur le développement économique et social du pays, tout en préservant l'environnement et en garantissant le bien-être des populations locales.