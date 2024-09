TCHAD Tchad : Atelier d'analyse des données du Projet SWEDD

Alwihda Info | Par Témandang Gontran - 23 Septembre 2024



Le 23 septembre 2024, un atelier d'analyse des données concernant les transformations sociales et économiques des adolescents, des filles et des femmes bénéficiaires des interventions du projet SWEDD (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel) s'est tenu dans un hôtel de N'Djamena. Cet événement regroupe des experts de six pays participants.

Madame la Secrétaire Générale du Ministère de la Femme et de la Petite Enfance a ouvert les travaux en soulignant que le projet SWEDD représente une vision stratégique visant à exploiter le potentiel du dividende démographique, en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes et des adolescents.



Elle a précisé que l'objectif de l'atelier ne se limite pas à l'analyse et à l'interprétation des données, mais inclut également l'extraction de leçons pratiques pour ajuster et renforcer les stratégies d'intervention. Les données collectées depuis 2018 dans les pays membres servent de fondations solides pour approfondir la compréhension des transformations sociales et économiques apportées par le projet.



La Secrétaire Générale a insisté sur l'importance d'intégrer à la fois des dimensions quantitatives et qualitatives pour obtenir une vision claire des changements effectués. Elle a évoqué la nécessité de garantir la sécurité des femmes, ainsi que l'importance de produire des résultats concrets traduits en tableaux graphiques et analyses de régression. Cela est essentiel pour répondre aux préoccupations quotidiennes de millions de femmes.



Elle a également rassuré les participants que cet atelier n'est pas simplement un exercice technique, mais une opportunité de renforcer la coopération régionale. Cela permettra de partager des réussites, d'identifier des défis et de développer des stratégies communes pour les prochaines phases du projet.



La Secrétaire Générale a exhorté les participants à tirer le meilleur parti des données collectées afin de concevoir des politiques publiques capables de transformer durablement les sociétés.



Cet atelier, regroupant des experts du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, et du Tchad, représente une étape clé pour renforcer les actions du projet SWEDD et promouvoir l'autonomisation des femmes dans la région.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Élaboration d'un rapport alternatif sur les droits des travailleurs migrants Tchad : Réunion Sécuritaire au Batha Tchad : Ouverture d'un Service d'Anatomopathologie au CHU La Renaissance Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)