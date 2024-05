Tchad : Atelier d'élaboration d'un mémorandum d'entente multisectoriel pour la surveillance épidémiologique

Cet atelier, lancé par le Directeur Général de la santé publique, Dr Yam-madji Aliace, en présence du Coordonnateur du projet REDISSE4, Dr Garba Tchang Salomon, avait pour objectif de valider ce mémorandum d'entente multisectoriel.



Le mémorandum d'entente multisectoriel est un outil essentiel pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique aux points d'entrée. Il permettra de clarifier les rôles et responsabilités de chaque partie prenante et de mobiliser les ressources nécessaires pour une surveillance efficace des maladies transmissibles.



La tenue de cet atelier témoigne de l'engagement du Tchad à renforcer ses capacités de surveillance épidémiologique. En effet, une surveillance efficace est indispensable pour détecter rapidement les épidémies et prendre les mesures appropriées pour les circonscrire.



De nombreux acteurs étaient présents à cet atelier, notamment des représentants des ministères de la santé, de l'intérieur, de l'élevage, des transports, des finances, de l'environnement, des forces armées et de la société civile. Cette mobilisation traduit l'importance accordée par le Tchad à la surveillance épidémiologique.



Dans son discours d'ouverture, le Dr Yam-madji Aliace a invité les participants à un travail de qualité afin de produire un mémorandum d'entente multisectoriel consensuel et opérationnel. Il a également souligné l'importance de s'approprier cet outil et de le mettre en œuvre de manière effective pour une surveillance épidémiologique de qualité au Tchad.



Le projet REDISSE4, financé par la Banque mondiale, accompagne le Tchad dans ses efforts de renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de cet appui.



L'élaboration et la mise en œuvre effective du mémorandum d'entente multisectoriel contribueront à renforcer la surveillance épidémiologique au Tchad et à rendre le pays plus résilient face aux menaces sanitaires.