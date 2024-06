Tchad : Atelier d'information des parties prenantes sur le projet PROSCOLAC à Bol

L'atelier, qui se tient à l'hôtel moderne de Bol, est présidé par le secrétaire général de la province, Goussou Check Boubou. Il réunit des représentants des autorités locales, des organisations humanitaires, des institutions éducatives et des communautés bénéficiaires du projet.



Cet atelier a pour objectif d'informer les parties prenantes des réalisations du projet PROSCOLAC, de discuter de la stratégie de transition/sortie du projet et de recueillir leurs feedbacks pour les interventions futures.



Le projet PROSCOLAC, mis en œuvre par un consortium composé d'Humanité Inclusion et de Secours Islamique France avec le financement d'ECHO, a permis d'atteindre des résultats importants dans la province du Lac.



L'atelier discutera également de la stratégie de transition/sortie du projet PROSCOLAC. Cette stratégie vise à assurer la pérennisation des acquis du projet et à garantir la continuité des services d'éducation de qualité dans la province du Lac.



Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou, a souligné l'importance de la collaboration des parties prenantes pour la réussite du projet PROSCOLAC. Il a exhorté les participants à partager leurs expériences et à proposer des solutions pour les interventions futures.



Cet atelier d'information des parties prenantes est une étape importante dans le processus de transition/sortie du projet PROSCOLAC. Les conclusions de l'atelier permettront d'élaborer une stratégie efficace pour assurer la pérennisation des acquis du projet et garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants de la province du Lac.