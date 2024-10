Tchad : Atelier de formation des superviseurs et animateurs de l'ONG ADIL

L'atelier a pour ambition d’assurer un accompagnement optimal des bénéficiaires des transferts monétaires, en mettant l'accent sur le développement humain durable.



L'événement a été inauguré par le Coordinateur Provincial du projet PARCA, qui a souhaité la bienvenue aux autorités et participants. Le Préfet de DAR-KOBE a également pris la parole, encourageant les participants à prêter une attention particulière à la formation, tout en garantissant leur sécurité pour la réussite du projet.



Sous la direction de Brahim ALLAHI, Coordinateur Provincial du PARCA, et en collaboration avec Florence Derry, Responsable d'Accompagnement du PARCA, ainsi que Dr Bakhit Ali HAGGAE, Coordonnateur National de l'ONG ADIL, l'atelier a ciblé la préparation de l’équipe terrain pour intervenir efficacement auprès des 12 600 ménages bénéficiaires.



Florence Derry a souligné la nécessité de fournir aux formateurs des outils pédagogiques adaptés pour sensibiliser efficacement les communautés : « L’utilisation de supports visuels sera un atout essentiel pour accompagner les familles dans leur cheminement vers une meilleure résilience. »



Brahim ALLAHI a encouragé les participants à mieux comprendre les besoins des communautés afin d’y répondre de manière adéquate. Dr Bakhit HAGGAE a insisté sur l'impact à long terme de cette formation, affirmant que le développement de compétences durables chez les animateurs est primordial pour assurer une mise en œuvre efficace des mesures d’accompagnement.



Cet atelier constitue un pas significatif vers l'autonomisation des ménages bénéficiaires en leur fournissant non seulement un soutien financier, mais aussi des compétences pérennes. L’engagement des animateurs et superviseurs est crucial pour la réussite de cette initiative, contribuant ainsi à un développement humain durable dans la région du Wadi Fira.