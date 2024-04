Tchad : Atelier de protocole de recherche en santé tenu à N'Djamena

Dans son discours d'accueil, le président du comité d'organisation et Directeur général (DG) du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le Dr Dionko Maoundé, a rappelé à l'auditoire l'atelier sur l'élaboration de procédures opérationnelles normalisées et les échanges sur l’éthique des recherches en santé organisés en 2022, qui a abouti à l’élimination de la procédure opérationnelle normalisée.



La DG du Ministère de l'enseignement supérieur a indiqué que cet atelier de formation était organisé en vue de la diffusion de ces procédures et de celle du complément national TRREE. Il a souligné que cet atelier est le point culminant du travail collectif entrepris depuis 2022.



Selon le Dr Dionko Maoundé, au cours de cet atelier de deux jours, il est possible de diffuser les procédures opérationnelles normales et le complément national TRREE du Tchad pour informer les différents acteurs impliqués dans la recherche sur la santé au Chad afin de leur permettre d'avoir une certaine familiarité avec ces CNBT développés pour l'évaluation des protocoles de recherche dans des situations de santé de routine.



Le coordonnateur du projet de la SNECFA, M. Mbih Jérôme Tosam, a exposé l'objectif de l'atelier, dont il a dit qu'il était de renforcer les capacités de quatre (4) comités nationaux d'éthique (CNEs) dans les pays d'Afrique occidentale et centrale francophone, à savoir le Cameroun, le Mali, le Niger et le Tchad, en mettant l'accent sur l'écriture de procédures opérationnelles normalisées pour l'examen des protocoles de recherche dans les situations de routine et d'urgence.