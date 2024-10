Tchad : Atelier de recyclage pour formateurs dans le cadre du PARSEBALT

Cette initiative vise à lutter contre le chômage et l'oisiveté des jeunes en améliorant l'offre de formation et en rendant cette formation plus adaptée aux besoins économiques locaux et à l'emploi.

Au nom du Coordinateur national du PARSEBALT, Abdelkerim Abdelrahim Djimet, expert en développement rural, a souligné que cette formation, à la fois théorique et pratique, vise à améliorer la qualité de l'offre de formation professionnelle et renforcer les capacités opérationnelles des formateurs dans la zone d'intervention du projet.



Mahamat Saleh Ramat, directeur de la formation professionnelle et des apprentissages, a ajouté que les outils novateurs intégrés dans la réingénierie du système de formation professionnelle sont conçus pour répondre aux besoins en compétences des moyennes et petites entreprises.



Le préfet Mahamat Bechir Mahamat, représentant le gouverneur, a précisé que la valorisation du capital humain à travers la formation professionnelle est au cœur de la stratégie de développement économique et social du pays. Cette démarche s'aligne également avec la politique des plus hautes autorités du Tchad.



Environ quarante participants, originaires de la province de Hadjer-Lamis et de la région du Lac, sont présents pour suivre cette formation de quatre jours.



Cet atelier représente une étape significative dans l'amélioration des compétences et des opportunités de formation pour les jeunes, contribuant ainsi à leur réinsertion socio-économique dans le bassin du Lac Tchad.