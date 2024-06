Tchad : Atelier de renforcement des capacités pour la lutte contre l'hépatite E à l'Est

Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des cadres du ministère de la Santé publique, à travers le système de gestion d'incident de l'hépatite E, pour un engagement communautaire efficace dans la lutte contre la maladie.



Les participants ont analysé les principaux facteurs qui entravent la mobilisation communautaire dans la prévention et la prise en charge de l'hépatite E dans les districts sanitaires d'Adré et de Hadjer-Hadid.



Des messages clairs et percutants ont été élaborés pour sensibiliser les populations aux risques de l'hépatite E et aux mesures de prévention à adopter.



Les participants ont sélectionné les outils et supports visuels les plus appropriés pour diffuser les messages de mobilisation communautaire dans les zones d'intervention.



Le Dr Issa Fadjari, Incident Manager pour l'hépatite E, a exhorté les participants à faire preuve d'abnégation et à s'engager pleinement dans la mise en œuvre des actions de communication définies lors de l'atelier.



La mobilisation communautaire est un élément crucial dans la lutte contre l'hépatite E. En effet, elle permet de sensibiliser les populations aux risques de la maladie, de promouvoir l'adoption de comportements sains et de faciliter l'accès aux soins pour les personnes malades.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre l'hépatite E à l'Est du Tchad. Les messages et supports de communication élaborés lors de l'atelier seront déployés dans les communautés afin de contribuer à la réduction de la transmission de la maladie et à l'amélioration de la santé des populations.