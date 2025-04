Tchad : Atelier de validation du projet STRADAP pour la résilience agricole

Cet atelier de validation vise à finaliser les stratégies innovantes du projet STRADAP. Ces stratégies ont pour but de restaurer les terres dégradées, et de promouvoir une agriculture durable, et de renforcer les capacités des communautés locales à s’adapter aux changements climatiques. La cérémonie a vu la présence de la Directrice Pays du FIDA, Mme Rachel Senn et du Directeur général de l’Agence nationale de la Grande Muraille verte, M. Kodou Choukou Tidjani.





Le projet STRADAP vise à mettre en place des stratégies innovantes pour restaurer les terres dégradées, promouvoir l’agriculture durable et renforcer les capacités des communautés locales à s’adapter aux changements climatiques. À travers des approches basées sur la participation communautaire et la gestion intégrée des ressources naturelles, ce projet contribuera à améliorer la productivité des terres et la résilience des écosystèmes.