Tchad : Atelier national de renforcement des capacités de lutte antiacridienne à Abéché

Cet atelier, qui s'est tenu dans les locaux de l'ANALA, a permis de former les participants aux techniques de prospection et de suivi sanitaire et environnemental en lutte antiacridienne.



La cérémonie de clôture a été présidée par Abdelwahab Moukhtar, représentant le Directeur national de l'ANALA et chef de base principale des opérations. Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation. De leur côté, les formateurs ont remercié l'ANALA pour la confiance accordée.



Mahamat Issa Helleymi, chef de division formation et suivi-évaluation à l'ANALA, a souligné l'importance et la nécessité de former les agents à ces techniques.



Pour clôturer l'atelier, Abdelwahab Moukhtar a exprimé sa satisfaction pour la réussite de cet événement, soulignant les efforts de tous les participants. La cérémonie s'est terminée par la remise des attestations aux participants.



Cet atelier s'inscrit dans les efforts de renforcement des capacités des agents de l'ANALA en matière de lutte antiacridienne, une priorité pour faire face à ce défi important dans la région.



L’atelier organisé à Abéché par l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANALA) constitue une étape cruciale dans la stratégie nationale de lutte contre les invasions acridiennes. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par la récurrence de ces fléaux qui compromettent gravement la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations.