Tchad - Ati : Un scrutin sans heurts malgré quelques défis

Après avoir visité les bureaux de vote, aucun incident n'a été signalé. Cela témoigne d'un déroulement calme et organisé du scrutin.





Cependant, la population a relevé quelques difficultés, notamment la recherche de leur nom sur les listes électorales et l'absence d'orientations claires pour certaines personnes.



Ces aspects soulignent la nécessité d'améliorer la communication et l'accès à l'information pour garantir un vote fluide et inclusif.