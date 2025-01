Tchad - Ati célèbre l'ouverture d'un nouveau mini-stade : un espace dédié au sport et à la cohésion sociale

Ce vendredi, le secrétaire général de la province du Batha, Ibrahim Senousi Imam, représentant le gouverneur, a présidé la cérémonie d’inauguration d’un mini-stade de football privé à Ati. Cette nouvelle infrastructure, initiée par Abdoulaye Hamid Idiman, a pour objectif de promouvoir le sport et de fournir aux jeunes et aux vétérans un espace moderne et accessible pour pratiquer leur passion.





Lors de l'événement, Hassan Nassour Lony, représentant de l’initiateur, a encouragé les passionnés de football à profiter pleinement de cette nouvelle installation. Il a déclaré : « Nous appelons tous les amateurs de football à venir fréquenter ce lieu qui a été spécialement conçu pour eux. »



Abdoulaye Hamid Idiman, dans son discours, a exprimé sa gratitude aux invités pour leur soutien. Il a souligné l'importance du sport, en particulier le football, comme un puissant outil de développement social : « Ce mini-stade est bien plus qu’une infrastructure ; il symbolise l’unité, la passion sportive et notre engagement envers la jeunesse. »





Idiman a également précisé les modalités d'accès au terrain : 5 000 FCFA pour une heure d’utilisation par les jeunes et 10 000 FCFA pour les vétérans.





Le secrétaire général de la province, Ibrahim Senousi Imam, a salué cette réalisation, la qualifiant de « joyau architectural » et d’un véritable atout pour les habitants d’Ati. Il a ajouté :

« Cette infrastructure permettra non seulement de pratiquer une activité physique, mais aussi de renforcer les liens sociaux à travers le sport, tout en contribuant au bien-être collectif. »





L’ouverture de ce mini-stade représente une avancée significative pour le développement des activités sportives à Ati, témoignant de l'engagement des acteurs locaux envers l'épanouissement des jeunes et le développement de la communauté.