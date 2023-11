Tchad : Ati s'engage dans le développement durable avec le lancement de son plan communal

Le projet, une première pour la commune d'Ati, est réalisé en conformité avec la législation nationale et bénéficie du soutien de l'Union européenne à travers le Projet d'Appui à la Gouvernance II (PAGII).



Alhabib Adoum, chef du projet PAG II, a souligné l'importance de respecter les directives nationales pour l'élaboration du PDC, en collaboration étroite avec le Ministère de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux et le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.



​Le consultant Fernand Azonnanon a encouragé l'inclusion d'innovations structurantes dans le PDC, couvrant la justice, l'administration municipale, les services sociaux, l'éducation, l'amélioration du cadre de vie, l'environnement et les infrastructures.