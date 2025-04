Tchad : Au Guéra, une initiative cruciale pour renforcer la protection des droits humains

Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet APEDI, un programme essentiel d'accompagnement psychosocial et juridique dédié aux victimes de violations des droits humains dans la province. Sous l'impulsion de sa coordinatrice, Madame Fatimé Mahamat Ali Garboa, cet atelier de deux jours a mis l'accent sur le renforcement des capacités des participants en matière de promotion et de protection des droits fondamentaux.



Selon Madame Fatimé Garboa : « Cet atelier est d'une importance capitale. Nous avons une responsabilité collective de garantir que les droits de tous soient respectés et protégés. Ce travail commence ici, avec chacun d'entre nous. En comprenant mieux les droits de l'homme, nous serons plus efficaces pour accompagner les victimes de violences et promouvoir une culture de justice et d'égalité dans notre province. »



Au cœur de cet atelier, plusieurs thèmes essentiels ont été abordés. Les participants ont approfondi leur compréhension de la notion même de droits humains, des principes fondamentaux qui les sous-tendent, ainsi que de leur rôle crucial dans la lutte contre les violences basées sur le genre.



Une attention particulière a été accordée aux dispositifs juridiques existants pour protéger les victimes, en insistant sur leur droit d'accès à la justice. De plus, l'atelier a mis en lumière l'importance de l'écoute active et du soutien psychologique adapté pour accompagner les victimes dans leur difficile parcours de guérison.