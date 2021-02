Tchad : Au Mayo Kebbi Ouest, l’inquiétude d’une famille, un an après l’enlèvement d’un homme

Enlevé contre rançons depuis un an par des malfrats, Passane Zoua Houli ne fait aucun signe de vie à sa famille habitant le village Lata dans le département de El-Ouaya à Lagon. Pour rappel, son enlèvement a occasionné la mort de son fils de 20 ans Chakzoune Passane tombé sous les balles des malfrats. Malgré cela, ces délinquants ont réclamé une rançon de 20 millions de FCFA et ce après avoir laissé un numéro de téléphone.

C'est ce qui a permis aux malfrats et à l'otage Passane Zoua Houli d'être en contact avec sa famille pour la négociation, afin d'obtenir la rançon, mais en vain. Jusqu'à présent, ils ont disparu dans la nature. Dans le village Lata, c'est l'inquiétude qui règne au sein au de la population. Car chacun s'interroge qui sera la prochaine victime de ce commerce de la honte, alors que certains pères de famille ont préféré quitter le village.



Pour cette affaire, l'ex-gouverneur du Mayo Kebbi Ouest Adoum Forteye Amadou avait effectué une descente sur le terrain, où il a érigé domicile dans la brousse pendant 11 jours, mais il est rentré avec tout son arsenal sans gain de cause. Et depuis lors, l'enlèvement de Passane Zoua Houli ne semble préoccuper les décideurs publics et ce, malgré les cris de sa famille.



A noter qu'après Passane Zoua Houli du village Lata dans le canton Lagon, plusieurs autres personnes ont été enlevées contre rançons par des malfrats. Mais en 2021, le premier enlèvement a connu un échec, car les otages ont été libérés des mains de leurs bourreaux, grâce aux forces de l'ordre ayant à leur tête, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, le 14 janvier 2021. Depuis lors, la province connaît une accalmie.

C'est depuis des décennies que le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon sévit au Mayo Kebbi Ouest. Plusieurs personnes victimes ont, soit perdu des millions à travers la vente des bétails et autres biens, soit ont perdu leurs vies suite au non-versement des rançons.