Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Au Salamat, une grande cérémonie de lecture coranique pour la paix et la cohésion sociale


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 23 Décembre 2025


Dans un contexte local marqué par des défis sécuritaires et sociaux, la sous-préfecture d’Ardo, située dans la province du Salamat, a vibré ce lundi 22 décembre 2025 au rythme d’une cérémonie religieuse d’envergure. À quelques kilomètres du village de Makkaï, le sous-préfet Bichara Brahim Bakhit a présidé la 5ᵉ édition de la grande lecture collective du Saint Coran, un événement spirituel et citoyen placé sous le signe de la paix, de la stabilité et du vivre-ensemble au Tchad.


Tchad : Au Salamat, une grande cérémonie de lecture coranique pour la paix et la cohésion sociale
La rencontre a rassemblé plus d’un millier de fidèles musulmans venus de divers horizons, notamment des villages de la sous-préfecture d’Ardo, des localités voisines, ainsi que de Kerfi dans la province du Sila et d’Am-Dam dans le Ouaddaï. Hommes, jeunes et anciens ont convergé vers le site de la cérémonie, unis par une même foi et une aspiration commune : implorer la miséricorde divine pour un Tchad apaisé, uni et prospère.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives locales, du chef de canton Kibet Soum-Soum, Brahim Bakhit, du représentant du chef de canton Kibet Angrep, ainsi que de plusieurs leaders communautaires issus des milieux nomades et semi-nomades. Leur participation témoigne de l’importance accordée à cette initiative religieuse et de la volonté collective de renforcer les liens intercommunautaires dans une région où la cohésion sociale demeure un enjeu majeur.

Au cœur de l’événement, la récitation de 1 800 lectures du Saint Coran a constitué un moment intense de recueillement et de communion. À travers ces invocations, les participants ont prié pour la fin des conflits, la consolidation de la paix et une stabilité durable sur l’ensemble du territoire national.

Saluant la forte mobilisation des populations, le sous-préfet Bichara Brahim Bakhit a rappelé que cette cérémonie s’inscrit dans une dynamique de renforcement des valeurs spirituelles et citoyennes.
« Le Tchad a besoin de paix, de solidarité et de dialogue. C’est par la foi, la tolérance et l’unité que nous pourrons bâtir un avenir meilleur », a-t-il déclaré.

En initiant et en pérennisant cette cérémonie annuelle, les autorités locales d’Ardo entendent faire de la spiritualité un levier de cohésion sociale et de prévention des tensions. Dans un pays confronté à de multiples défis, de telles initiatives contribuent à ancrer la culture de la paix et à promouvoir un vivre-ensemble harmonieux entre les différentes composantes de la société tchadienne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État 22/12/2025

Populaires

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

22/12/2025

From algorithms to action: embodied intelligence transitions into real-world application

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter