Tchad : Au Sud-Kanem, le préfet supervise le processus de révision du fichier électoral

L'objectif de cette initiative est double. D'une part, il s'agit de vérifier le fonctionnement des différents centres de recensement afin de constater d'éventuels manquements. D'autre part, il vise à sensibiliser la population locale pour qu'elle se mobilise massivement et participe au processus de recensement.



Au total, 75 bureaux de recensement ont été installés dans le département du Kanem-Sud, dont 55 à Mondo, la principale localité de la région.



Lors de ses visites, le président du CONOREC départemental du Kanem-Sud, Fougou Alifa Zezerti, a relevé plusieurs problèmes, notamment des difficultés liées aux imprimantes et des pannes de groupes électrogènes. Il a pris note de ces problèmes et a encouragé les agents de recensement à poursuivre leurs activités avec détermination. Il a également appelé les autorités traditionnelles et religieuses à intensifier leurs efforts de sensibilisation afin d'atteindre les objectifs fixés. En conclusion, il a rappelé à tous que le recensement est un devoir citoyen.